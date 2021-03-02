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Ярославское направлениеМытищи — Пушкино: народные промыслы, усадьба русской знати и музей Тютчева100 км2 дня23
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Ярославское направлениеСергиев Посад — Дмитров: путешествие по историческим центрам Подмосковья70 км2 дня46
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Ярославское направлениеПушкино — Ивантеевка: дача Маяковского и старинные церкви15 км1 день13
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Рязанское направлениеПрирода и готика: Кратовское озеро, Владимирская церковь и Томилинский лесопарк22 км1 день107
Популярные места
Марфино — бывшая усадьба русской знати. В XVIII–XX веках принадлежала князьям Голицыным, графам Салтыковым, дворянам Орловым и Паниным. Главный дом выполнен в псевдоготическом стиле. Находится поместье в городском округе Мытищи, в 25 километрах к северу от Москвы.
Необычная частная новостройка находится в Балашихе. Замок-отель, построенный в стиле стимпанк, находится в одном из микрорайонов города. Его окна украшают причудливые египетские маски и деревянные рамы в форме ветвей, а одну из его башен охраняют фигуры гаргулий.
Оборонительная крепость, защищавшая Москву от ордынских завоевателей, расположена на месте палеолитической стоянки. К осмотру предлагается сам кремль, здание Присутственных мест с выставкой археологических находок, фарфора и дворянских портретов и дом скульптора Анны Голубкиной.
Гремячий ключ — это святой источник, основанный Сергием Радонежским. Находится на правом берегу реки Вондиги возле деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском городском округе. Один из самых больших и известных водопадов Подмосковья. Вода из источника считается целебной.
Суханово — бывшая дворянская усадьба в стиле русского классицизма. Расположена рядом с деревней Суханово к юго-западу от города Видное Московской области. В XIX веке была потомственным имением княжеского рода Волконских. В наши дни является объектом культурного наследия.
Мужской монастырь в 42 километрах от столицы в наши дни активно возрождается, ведутся реставрационные работы. Проведены раскопки на территории пещерного скита, спасен уникальный чугунный иконостас. Величественные храмы обители принимают паломников и туристов ежедневно.
Чтобы увидеть северных оленей, достаточно выбраться в подмосковный Дзержинский. Здешняя ферма — отличный вариант для тех, кто давно мечтал прокатиться в оленьей или собачьей упряжке. Кроме этого, гости смогут принять участие в квестах или устроить фотосессию с животными.
В Доме хаски можно сходить на семейную экскурсию, на которой туристам расскажут о ездовых породах и гибридах собаки и волка — волкособах. Зимой здесь можно прокатиться в нартах на собачьей упряжке. Летом хозяева организуют однодневные и многодневные походы по лесу.
Посмотрите, как красиво
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База отдыха Троицкое, Смотровая Башня-маяк
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Зарайск, Зарайский кремль
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Дмитров, Успенский Кафедральный собор, памятник Кириллу и Мефодию
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Егорьевск, Хлудовская бумагопрядильная фабрика, часы «Биг-Бен»
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Егорьевск, Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь
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Ивантеевка, центральный сквер
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Бутовский полигон, Соборный храм
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Усадьба Суханово
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Дмитров, Борисоглебский собор
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Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.И.Тютчева
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Усадьба Вяземы
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Главный храм Вооруженных Сил России
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