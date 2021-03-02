Дом хаски в Сергиевом Посаде

В Доме хаски можно сходить на семейную экскурсию, на которой туристам расскажут о ездовых породах и гибридах собаки и волка — волкособах. Зимой здесь можно прокатиться в нартах на собачьей упряжке. Летом хозяева организуют однодневные и многодневные походы по лесу.