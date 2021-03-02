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Путь-дорога: туризм в Московской области ©2021

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Усадьба Марфино Замок-отель в Балашихе Зарайский кремль Березняковское, Гремячий ключ (Гремячий источник), Сергиевская Церковь Усадьба Суханово, главный дом Николо-Берлюковская пустынь, деревня Авдотьино Оленья ферма в Дзержинском Дом хаски в Сергиевом Посаде
Дмитровское направление
Усадьба «Марфино»

Марфино — бывшая усадьба русской знати. В XVIII–XX веках принадлежала князьям Голицыным, графам Салтыковым, дворянам Орловым и Паниным. Главный дом выполнен в псевдоготическом стиле. Находится поместье в городском округе Мытищи, в 25 километрах к северу от Москвы.

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Горьковское направление
Замок-отель в Балашихе

Необычная частная новостройка находится в Балашихе. Замок-отель, построенный в стиле стимпанк, находится в одном из микрорайонов города. Его окна украшают причудливые египетские маски и деревянные рамы в форме ветвей, а одну из его башен охраняют фигуры гаргулий.

12
Рязанское направление
Музей-заповедник «Зарайский кремль»

Оборонительная крепость, защищавшая Москву от ордынских завоевателей, расположена на месте палеолитической стоянки. К осмотру предлагается сам кремль, здание Присутственных мест с выставкой археологических находок, фарфора и дворянских портретов и дом скульптора Анны Голубкиной.

12
Ярославское направление
Гремячий ключ

Гремячий ключ — это святой источник, основанный Сергием Радонежским. Находится на правом берегу реки Вондиги возле деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском городском округе. Один из самых больших и известных водопадов Подмосковья. Вода из источника считается целебной.

10
Симферопольское направление
Усадьба Суханово

Суханово — бывшая дворянская усадьба в стиле русского классицизма. Расположена рядом с деревней Суханово к юго-западу от города Видное Московской области. В XIX веке была потомственным имением княжеского рода Волконских. В наши дни является объектом культурного наследия.

6
Горьковское направление
Николо-Берлюковская пустынь

Мужской монастырь в 42 километрах от столицы в наши дни активно возрождается, ведутся реставрационные работы. Проведены раскопки на территории пещерного скита, спасен уникальный чугунный иконостас. Величественные храмы обители принимают паломников и туристов ежедневно. 

7
Рязанское направление
Оленья ферма в Дзержинском

Чтобы увидеть северных оленей, достаточно выбраться в подмосковный Дзержинский. Здешняя ферма — отличный вариант для тех, кто давно мечтал прокатиться в оленьей или собачьей упряжке. Кроме этого, гости смогут принять участие в квестах или устроить фотосессию с животными.

21
Ярославское направление
Дом хаски в Сергиевом Посаде

В Доме хаски можно сходить на семейную экскурсию, на которой туристам расскажут о ездовых породах и гибридах собаки и волка — волкособах. Зимой здесь можно прокатиться в нартах на собачьей упряжке. Летом хозяева организуют однодневные и многодневные походы по лесу.

9
Замок-отель в Балашихе
Зарайский кремль
Березняковское, Гремячий ключ (Гремячий источник), Сергиевская Церковь
Усадьба Суханово, главный дом
Николо-Берлюковская пустынь, деревня Авдотьино
Оленья ферма в Дзержинском
Дом хаски в Сергиевом Посаде
Усадьба Марфино
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Посмотрите, как красиво

  • База отдыха Троицкое, Смотровая Башня-маяк
    База отдыха Троицкое, Смотровая Башня-маяк
  • Зарайск, Зарайский кремль
    Зарайск, Зарайский кремль
  • Дмитров, Успенский Кафедральный собор, памятник Кириллу и Мефодию
    Дмитров, Успенский Кафедральный собор, памятник Кириллу и Мефодию
  • Егорьевск, Хлудовская бумагопрядильная фабрика, часы «Биг-Бен»
    Егорьевск, Хлудовская бумагопрядильная фабрика, часы «Биг-Бен»
  • Егорьевск, Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь
    Егорьевск, Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь
  • Ивантеевка, центральный сквер
    Ивантеевка, центральный сквер
  • Бутовский полигон, Соборный храм
    Бутовский полигон, Соборный храм
  • Усадьба Суханово
    Усадьба Суханово
  • Дмитров, Борисоглебский собор
    Дмитров, Борисоглебский собор
  • Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.И.Тютчева
    Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.И.Тютчева
  • Дворец князей Голицыных на территории музея-заповедника А. С. Пушкина
    Усадьба Вяземы
  • Главный храм Вооруженных Сил России

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