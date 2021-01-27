Чтобы подарить любимому человеку незабываемые моменты, можно пригласить его на свидание в одно из уникальных мест Подмосковья. Творческие резиденции, крупнейшие катки под открытым небом, полеты на частном самолете или аэростате, знакомство с необычными животными и прогулки по историческим местам — идеи найдутся для каждого. Подробности — в материале портала «Путь-Дорога».

Автор: Alexy Almond с сайта Pexels

Парк «Патриот»

Зимой в парке «Патриот» гремит фестиваль развлечений на открытом воздухе. Здесь для посетителей организуют несколько зон с зимними активностями, в числе которых — огромный каток и площадка с тюбинговым спуском. Посещение, как и аренда коньков, будут бесплатными для всех гостей. А тех, кто захочет насладиться прогулками на свежем воздухе, ждет широкий выбор интерактивных площадок и тематических объектов на территории парка.

Где: Московская область, город Кубинка, 55-й км Минского шоссе

Московская область, город Кубинка, 55-й км Минского шоссе Контакты: +7 (800) 511-14-18

+7 (800) 511-14-18 Сайт: http://patriotp.ru

Авиаклуб Mag Aero

В авиаклубе готовы организовать один из самых романтичных подарков — свидание в частном самолете. Влюбленные смогут насладиться прекрасными видами столичных достопримечательностей в роскошной обстановке. Также можно заказать баннер «Я тебя люблю» и заснять небесное путешествие на видео. Это идеальное время и место, чтобы признаться в чувствах или сделать предложение руки и сердца.



Где: Московская область, Раменский городской округ, село Верхнее Мячково, аэродром Мячково

Московская область, Раменский городской округ, село Верхнее Мячково, аэродром Мячково Контакты: +7 (495) 109-80-20

+7 (495) 109-80-20 Сайт: https://magaero-msk.ru

Автор: Официальный сайт авиаклуба Mag Aero

Музей истории в миниатюре «Арт-макет»

Если организовать для любимого человека путешествие по Золотому кольцу России не получается, можно отправиться в музей «Арт-макет». Здесь под стеклянными витринами находятся макеты знаковых мест восьми старинных городов Золотого кольца. Гости во всех деталях смогут рассмотреть достопримечательности Сергиева Посада, Костромы, Иванова и других городов. Особенно интересно взглянуть на макеты вечером, когда в окнах зданий загорается свет, на улицах зажигаются фонари, а миниатюрные машинки включают фары.

Где: Московская область, город Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7

Московская область, город Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7 Контакты: +7 (926) 419-16-90

+7 (926) 419-16-90 Сайт: https://vk.com/museumartmaket

Тюбинг-парк «Елагино»

Отличный вариант для тех, кто любит активно проводить время на свежем воздухе. В популярном тюбинг-парке «Елагино» оборудованы подъемники, установлено освещение и работают пункты проката спортивного инвентаря. Помимо 300-метровой тюбинговой горки, в парке есть небольшая трасса для спуска на лыжах и сноубордах. А еще в парке работает прокат снегоходов и доступна услуга катания на шестиместном банане. Согреться и отдохнуть от развлечений здесь предлагают в уютном кафе с панорамным видом на склон.

Где: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, вблизи деревни Елагино (76-й км Киевского шоссе)

Московская область, Наро-Фоминский городской округ, вблизи деревни Елагино (76-й км Киевского шоссе) Контакты: +7 (968) 644-06-89

+7 (968) 644-06-89 Сайт: http://elagino-park.ru

Автор: Официальный сайт тюбинг-парка «Елагино»

Воздухоплавательный клуб «Аэровальс»

Полет на воздушном шаре в форме сердца уже давно стал классикой для романтических свиданий. Путешествие вдвоем к небу — это идеальный момент, чтобы сказать о своих чувствах или просто подарить незабываемые впечатления. Полеты по небесной глади проходят по всей Московской области и на территории Переславля-Залесского.



Где: Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров, Правонабережная улица, дом 1Б

Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров, Правонабережная улица, дом 1Б Контакты: +7 (495) 505 12 61

+7 (495) 505 12 61 Сайт: http://www.aerowaltz.ru

Автор: Официальный сайт клуба «Аэровальс» в Дмитрове

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Ферма «Северный олень»

Милые олени с пушистыми носами скрасят любое свидание и подарят незабываемые и теплые моменты каждому. Гости смогут погладить и покормить животных ягелем и хлебом, а также прокатиться в упряжке (при наличии снега). Кроме оленей на территории фермы живут барашки и ослики, а еще десяток белок. Познакомиться с необычной жизнью холодного края России и узнать о стойбище оленеводов можно будет в небольшом музее Севера.

Где: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Анциферово, улица Зеленая, владение 1

Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Анциферово, улица Зеленая, владение 1 Контакты: +7 (916) 540-04-42

+7 (916) 540-04-42 Сайт: http://www.severolen.ru/

Хаскидеревня «Рузская Аляска»

Свидание в «Рузской Аляске» — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу полярных экспедиций. Сперва гостям расскажут историю ездового собаководства России и Аляски, раскроют секреты северных ездовых собак и поделятся интересными историями из жизни питомцев. После этого можно будет пройти в вольер, где гостей ждет «купание в собачках» — обнимашки одновременно с несколькими хаски. После прогулки можно будет отведать травяной чай с домашней выпечкой в местной Чайной.

Где: Московская область, Рузский городской округ, деревня Бараново, дом 11

Московская область, Рузский городской округ, деревня Бараново, дом 11 Контакты: +7 (926) 211-11-27

+7 (926) 211-11-27 Сайт: http://huskyvillage.ru/

Приокско-Террасный заповедник

Если устраивать свидание на природе, можно отправиться в уникальный природный биосферный заповедник Подмосковья. Здесь практически в естественных условиях живут зубры — дикие лесные быки, которые известны еще со времен мамонтов. Говорят, что самый первый зубр, которого можно здесь встретить, исполняет желания — достаточно погладить его металлические рога. А чтобы отыскать настоящих животных, придется записаться на экскурсию и пройти по экологической тропе. Также гости смогут посетить музей природы и заглянуть в «Домик Лешего».

Где: Московская область, городской округ Серпухов, местечко Данки

Московская область, городской округ Серпухов, местечко Данки Контакты: +7 (4967) 707-145

+7 (4967) 707-145 Сайт: https://pt-zapovednik.ru

Ферма «Российские альпаки»

Море радости можно получить от общения с удивительно добрыми животными — альпака. Для этого нужно заранее записаться на экскурсию, сообщив о желании посетить индивидуальную программу для двоих. Стоить это будет дороже, но зато вся ферма и животные будут в распоряжении гостей. После прогулок и фотосессий можно будет заглянуть в мастерскую, в которой ухаживают за альпака, стригут и обрабатывают их шерсть. Здесь расскажут об уникальных свойствах меха, благодаря которым изделия из него почти не загрязняются.

Где: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Походкино

Контакты: +7 (926) 311-11-72

Сайт: https://www.alpacainfo.ru/

«Крокус Сити Океанариум»

За романтичную атмосферу здесь отвечает приглушенный свет, гигантские аквариумы и уникальные морские обитатели. Обойдя океанариум по кругу, гости посещают несколько экспозиций: «Реки и озера», «Моря и океаны» и «Джунгли». На выставке «Ледниковый период» можно увидеть скелеты вымерших мамонтов и медведей. Ну а если прогулка покажется скучноватой, можно погрузиться к обитателям морских глубин в дайвинг-центре.

Где: Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, Международная улица, дом 10

Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, Международная улица, дом 10 Контакты: +7 (495) 727-22-11

+7 (495) 727-22-11 Сайт: https://crocus-oceanarium.ru

Автор: Официальный сайт «Крокус Сити Океанариума»

Творческая усадьба «Гуслица»

«Гуслица» — место притяжения для творческих людей. Сюда приезжают, чтобы ощутить вдохновение, полюбоваться оригинальными инсталляциями, посидеть у костра и признаться в чем-то личном близкому человеку. В усадьбе живут и работают дизайнеры, художники, хореографы, фотографы и писатели, они же устраивают различные мастер-классы. Атмосфера свободы и творчества царит здесь во всем.



Где: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, село Ильинский Погост, улица Митрохинская, дом 8

Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, село Ильинский Погост, улица Митрохинская, дом 8 Контакты: +7 (929) 599-32-98

+7 (929) 599-32-98 Сайт: https://art-guslitsa.ru/

Арт-усадьба «Веретьево»

Еще одна творческая усадьба сохранила атмосферу пионерского лагеря. Здесь есть тематические «Дом вожатых» и «Дом пионеров» на 11 номеров каждый. Любители дикой природы и атмосферных помещений в «Веретьево» могут арендовать «Таежный домик» с русской печью или «Ашку» — домик в лесу с большой террасой и мангалом. Досуг скрасят прогулки по лесу, любование творческими инсталляциями и скульптурами, а также посиделки у камина с фирменными напитками.

Где: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Веретьево

Московская область, Талдомский городской округ, деревня Веретьево Контакты: +7 (916) 956-28-82

+7 (916) 956-28-82 Сайт: http://artveretevo.com/

Автор: Официальный сайт арт-усадьбы «Веретьево»

Культурный центр «Лига»

Приехав в Коломну, можно устроить свидание в уникальном культурно-просветительском центре современного искусства и досуга. «Лига» располагается в нескольких зданиях на территории Коломенского кремля. Здесь находятся галерея, художественный салон, выставочный зал, арт-пространство, туристическое агентство, издательский дом, камерный театр, кафе, сувенирная лавка и многое другое. А еще культурный центр проводит интерактивные экскурсии по Коломенскому кремлю, во время которых гиды рассказывают удивительные истории из прошлого.

Где: Московская область, Коломна, улица Лажечникова, дом 5

Московская область, Коломна, улица Лажечникова, дом 5 Контакты: +7 (496) 612-03-37

+7 (496) 612-03-37 Сайт: http://liga.org.ru

Автор: Официальный сайт культурного центра «Лига»

Парк птиц «Воробьи»

Первый и самый крупный в России парк птиц предлагает уникальную возможность увидеть пернатых и редких животных со всего мира. Помимо домашних птиц, в парке живут обитатели экзотичной Амазонки, а также насекомые и тропические рептилии. А еще на территории парка можно послушать голоса певчих птичек и полюбоваться скульптурами динозавров.

Где: Калужская область, Жуковский район, село Совхоз «Победа», улица Парк птиц, дом 3/1

Калужская область, Жуковский район, село Совхоз «Победа», улица Парк птиц, дом 3/1 Контакты: +7 (484) 399-34-26

+7 (484) 399-34-26 Сайт: https://birdspark.ru

Усадьба Середниково

Свидание с исторической изюминкой можно организовать в усадьбе Середниково. Это один из лучших архитектурных примеров эпохи расцвета русского классицизма и золотого века русских усадеб. Парадный дом и первые служебные здания имения были построены в 1775 году. Здесь юный Михаил Лермонтов влюбился в Екатерину Сушкову и посвятил ей одиннадцать лирических стихотворений.

Еще одна причина для поездки в Середниково — европейский киногород в стиле XVIII века. На атмосферной территории расположены сорок уникальных построек, среди которых есть таверны, губернаторский дворец, тюрьма и копия настоящего пиратского фрегата.

Где: Московская область, городской округ Солнечногорск, поселок санатория «Мцыри», территория усадьбы Cередниково

Московская область, городской округ Солнечногорск, поселок санатория «Мцыри», территория усадьбы Cередниково Контакты: +7 (925) 010-62-40

+7 (925) 010-62-40 Сайт: https://serednikovo.su/

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